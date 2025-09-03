Sujetos armados irrumpieron la madrugada de este martes en la panadería El Pichón, en el centro de la ciudad de Colima y acribillaron a seis personas, además, otra resultó herida y fue trasladada de emergencia a un hospital.

La panadería, un negocio familiar reconocido en Colima, confirmó lo ocurrido mediante sus redes sociales, donde publicó un comunicado lamentando los hechos y llamando a la empatía.

“A nuestros clientes y amigos, les agradecemos su preocupación y sus muestras de cariño y les pedimos humanidad y empatía ante esta terrible situación. En consecuencia, nuestra producción también ha sido afectada y el día de hoy no podremos entregar sus pedidos como normalmente lo hacemos en sus casas y negocios”, explicó el negocio.

Por su parte, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de las fuerzas armadas y del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i) apoyan con seguimiento a las labores de investigación realizadas por la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en este caso.

Según el reporte oficial, los agresores irrumpieron en el local comercial y accionaron armas de fuego directamente contra quienes estaban dentro; elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron los primeros en llegar tras recibir el reporte.

Las autoridades indicaron que se implementó un operativo que incluyó acciones de gabinete y en campo, y el despliegue de diversas unidades, con el objetivo de dar con las personas responsables de los hechos, pero hasta ahora no hay resultados.

