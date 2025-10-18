Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de los grupos especiales de la Policía del Estado se registró este viernes en la zona conocida como El Dame, dentro de la comunidad de Flores Magón.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió cuando las unidades estatales detectaron un retén improvisado operado por sujetos armados no identificados.

Al percatarse de la presencia policial, los agresores abrieron fuego, lo que derivó en un intercambio de disparos que se prolongó varios minutos.

Resultados preliminares

– Civiles fallecidos: 4 (tres con uniforme tipo camuflado, uno con vestimenta azul)

– Armas aseguradas: 4 armas largas y 3 armas cortas

– Daños materiales: 2 patrullas estatales con impactos de arma de fuego

– Elementos lesionados: Ninguno

Las autoridades estatales confirmaron que ningún agente resultó herido durante el enfrentamiento.

La zona fue asegurada y permanece bajo resguardo, mientras se mantiene coordinación con autoridades ministeriales para el levantamiento de indicios y la identificación de los civiles abatidos.

La Fiscalía General del Estado ha iniciado las diligencias correspondientes para determinar el origen de las armas aseguradas y el posible vínculo de los agresores con grupos delictivos que operan en la región noroeste del estado.

Este hecho se suma a una serie de eventos violentos registrados en zonas rurales de Chihuahua durante el último trimestre, lo que ha intensificado los operativos de vigilancia en comunidades con presencia intermitente de células armadas.