Un ataque a balazos contra los tripulantes de dos vehículos dejó como saldo seis personas muertas durante esta madrugada en la delegación Punta Colonet, del municipio de Ensenada, Baja California.

Los hechos ocurrieron sobre el kilómetro 140 de la carretera transpeninsular, a la altura del ejido Díaz Ordaz

En ese sitio fueron localizados una pick up Chevrolet Silverado y a un costado de dicha vialidad, una camioneta Jeep con múltiples impactos de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), se trataría de un enfrentamiento entre integrantes de las facciones conocidas como La Mayiza y Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Las organizaciones criminales mantienen desde hace medio año una pugna por el municipio de San Quintín, zona identificada como punto estratégico para el trasiego de drogas.

En la camioneta Jeep viajaba un hombre acompañado de su escolta, así como otros cuatro guardaespaldas en la pick up, quienes perdieron la vida.

En tanto, en el primer vehículo se localizaron dos cuerpos calcinados.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Ejército mexicano, Guardia Nacional y Marina implementaron un operativo en la zona y aseguraron el área para realizar las diligencias correspondientes.

