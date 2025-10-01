El número de muertos por el terremoto de magnitud 6.9 ocurrido en el centro de Filipinas ascendió a 19, informaron las autoridades el miércoles por la mañana.

Tres personas fallecieron en Bogo, una ciudad de 90 mil habitantes situada cerca del extremo norte de la isla de Cebú y próxima al epicentro, aseguró a la AFP Cherry Oliamot, miembro del equipo de rescate local.

Otra persona murió en la localidad de Tabuelan, en Cebú, según su alcalde, además de las cinco víctimas mortales que los rescatistas informaron anteriormente en la población de San Remigio, al norte.

Tras el primer temblor, el Servicio Geológico de Estados Unidos registró cuatro sismos de magnitud 5 o superior.

“Sentimos el temblor en la estación, fue muy fuerte. Vimos nuestro casillero moviéndose de un lado a otro. Nos mareamos un poco, pero todos estamos bien”, dijo Joey Leeguid, un bombero de San Fernando.

El gobierno provincial de Cebú informó del colapso de un edificio comercial y una escuela en Bantayan, mientras que un restaurante de comida rápida en Bogo quedó gravemente dañado. Varias carreteras rurales también sufrieron daños.

Los terremotos son frecuentes en Filipinas, situada en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón hasta el sudeste asiático y atraviesa la cuenca del Pacífico.

