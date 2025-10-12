En el sexto jueves del programa “Juárez Renovado: recolección de basura diferenciada” que se lleva a cabo en el sector Valle del Sol, personal de la Dirección de Limpia del Gobierno Municipal colocó 50 engomados de “No servicio” en viviendas que no cumplieron con la disposición correcta de sus residuos.

El director de Limpia, Gibran Solís, explicó que esta medida forma parte del proceso de implementación del nuevo esquema de recolección que busca fomentar la separación de basura orgánica e inorgánica desde los hogares.

“Durante las primeras semanas se estuvo informando ampliamente a los vecinos que, a partir del cuarto jueves, ya no habría tolerancia para quienes no cumplieran con la separación de sus desechos. Hoy aplicamos esta medida en 50 domicilios que no presentaron únicamente basura orgánica, como correspondía para este jueves”, indicó el funcionario.

Precisó que no se aplicarán multas todavía, pero los domicilios que recibieron el engomado no tuvieron servicio de recolección este jueves, por lo que sus desechos se retirarán hasta el sábado, en su siguiente día de servicio habitual.

Durante esta jornada se recolectaron 37.970 toneladas de residuos orgánicos, lo que representa un avance positivo en la adopción del nuevo modelo de manejo de desechos en la ciudad.

El programa “Juárez Renovado” tiene como objetivo mejorar la eficiencia del servicio de recolección y aprovechar los residuos, ya que la basura orgánica puede transformarse en biogás, un combustible que sirve para generar energía eléctrica a partir de su descomposición natural.

“La participación ciudadana es fundamental. Separar correctamente la basura desde casa no solo mejora la limpieza de nuestras colonias, sino que contribuye a un manejo más responsable de los residuos en beneficio del medio ambiente”, finalizó Solís.