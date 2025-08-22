Inicio » Dejan dos ataques de la FARC en Colombia al menos 13 muertos y decenas de heridos
Dejan dos ataques de la FARC en Colombia al menos 13 muertos y decenas de heridos

Al menos 13 personas murieron y más de cuarenta resultaron heridas el jueves tras dos ataques en Colombia atribuidos a diferentes facciones disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, informaron las autoridades.

En Cali, la tercera ciudad más poblada del país, un vehículo de carga con explosivos detonó en las inmediaciones de una base de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en un episodio que dejó cinco personas muertas y 36 heridas, de acuerdo con información preliminar de la alcaldía.

Reuters

