Inicio » Dejan mañana sin agua a Los Nogales y colonias aledañas
Ciudad Juárez

Dejan mañana sin agua a Los Nogales y colonias aledañas

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Este miércoles 12 de noviembre, el Departamento de Eficiencia Física de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, instalará 7 válvulas de seccionamiento, como parte de las acciones de sectorización del distrito 5.

Los trabajos se realizarán el miércoles, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en los cruces de la: Avenida Vicente Guerrero, Julián Carrillo, 28 de Noviembre, Avenida de los Insurgentes, Plan de Ayala, Amazonas y Del Ejido, todas con cruce en la avenida López Mateos.

Por estas acciones, habrá suspensión del servicio en los fraccionamientos: El Colegio, Los Nogales, Magistral y zonas aledañas.

A los habitantes del sector, se les exhorta hacer acopio del líquido para las necesidades más apremiantes, mientras que a los guiadores se les solicita circular con precaución.

La J+ en acción, trabaja para mejorar el servicio, con la instalación de infraestructura hidráulica, que permitirá un mejor control del suministro para beneficio de las familias juarenses.

