Las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por la presidenta del Comité Directivo Estatal, Daniela Álvarez, y el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, llevaron a cabo hoy una Reunión Plenaria.

Durante la atención a medios, Alfredo Chávez señaló que la bancada delineará la estrategia legislativa para este Segundo Año Legislativo con el objetivo de mantener a las familias chihuahuenses en el centro de su trabajo:

“Durante este periodo de receso, los diputados de Acción Nacional estuvimos en la calle, visitando nuestros distritos, colonias, comunidades y ejidos. Entendemos la problemática que enfrenta Chihuahua en temas de salud, infraestructura, seguridad y, en general, en distintos ámbitos de la vida del Estado.

Nuestra agenda fundamental está compuesta por cinco temas muy claros: la defensa de la vida y la familia, que es un principio irrenunciable para Acción Nacional; la defensa de las libertades democráticas, y el impulso al desarrollo con sentido humano”, expresó.

Daniela Álvarez destacó que la plenaria permite organizarse y trabajar con claridad y rumbo:

“Temas fundamentales, como lo han sido desde hace mucho tiempo, son la defensa de la vida y la familia, el fortalecimiento de la economía de los hogares en el estado y, por supuesto, el impulso de una agenda a favor de las mujeres y de las juventudes en Chihuahua. Vamos a seguir dando la pelea tanto en el estado como a nivel federal. Sé que no viene fácil, pero también sé que tenemos diputadas y diputados listos para dar la batalla y representar dignamente a las y los chihuahuenses”.

Por su parte, Saúl Mireles Corral, subcoordinador de la bancada, resaltó la importancia de esta reunión como un espacio de retroalimentación y coordinación:

“Cada uno de los compañeros trae una radiografía muy clara de lo que su municipio y su región requieren. La situación que enfrenta la región Centro-Sur puede ser distinta a la del Noroeste, y por eso debemos ponerlo sobre la mesa, discutirlo y enriquecer el debate al interior del Grupo Parlamentario. La idea es unificar criterios y sacar adelante los temas que Chihuahua necesita”.

En tanto, la diputada federal Rocío González señaló que la coordinación con el Grupo Parlamentario en San Lázaro será fundamental:

“Vamos a coordinar una agenda en común desde lo local con lo federal. En los próximos días, la diputada Manque Granados y una servidora estaremos convocadas a la Plenaria de diputados federales del PAN, para revisar tanto las agendas legislativas individuales que cada quien trae desde sus estados, como la agenda en común que tendremos como grupo parlamentario”.

La estrategia de la bancada se enfocará en temas clave, entre los que destacan: combate a la pobreza, educación y juventud, familia y derechos humanos, seguridad, salud, desarrollo del campo, medio ambiente y cultura.

Asimismo, acompañó la plenaria el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, quien participó en los trabajos de la bancada, reforzando la coordinación entre el Poder Ejecutivo estatal y el Congreso local para dar mejores resultados a las familias chihuahuenses.

Estuvieron presentes también las diputadas y diputados: Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías; Edna Xóchitl Contreras Herrera; Ismael Pérez Pavía; Carlos Alfredo Olson San Vicente; Roberto Marcelino Carreón Huitrón; Arturo Zubía Fernández y Jorge Carlos Soto Prieto.

Con esta reunión, la bancada del PAN refrenda su compromiso de trabajar en las calles, escuchar a la ciudadanía y legislar con sentido humano y visión de Estado, priorizando la libertad, la unidad y las oportunidades para cada familia chihuahuense, en contraste con la improvisación y la polarización que Morena mantiene a nivel federal y el abandono a Chihuahua.