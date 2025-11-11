El fiscal anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, acusó públicamente a la Fiscalía General de la República (FGR) y al juez federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez de incurrir en irregularidades procesales para sustraer de manera ilegal la causa penal que se sigue contra el exgobernador Javier Corral Jurado, el exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y el empresario Jaime P., por el presunto delito de peculado agravado que habría ocasionado un daño al erario estatal por 98.6 millones de pesos.

Valenzuela afirmó que la causa penal 3050/2024, radicada en el Distrito Judicial Morelos, corresponde exclusivamente al ámbito estatal, al tratarse de recursos que, aunque provienen de participaciones federales, “una vez ministradas, adquieren naturaleza estatal y son de libre disposición”.

El fiscal denunció que la audiencia donde se aceptó la competencia federal se realizó “de manera furtiva”, sin notificar a la Fiscalía Anticorrupción ni a la Secretaría de Hacienda , vulnerando el derecho de audiencia de la víctima legalmente reconocida.

Ante ello, el Gobierno del Estado promovió un amparo indirecto contra la resolución del juez Alcoverde, mientras que el tribunal local planteó un conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado Décimo Séptimo del Circuito para determinar la jurisdicción correspondiente.