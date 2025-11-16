El presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, condenó enérgicamente “la respuesta violenta del Estado contra las y los jóvenes que se manifestaron en distintas ciudades del país”. En un comunicado, aseguró que la represión confirma el miedo del oficialismo ante una generación que ya despertó.

“Lo que vimos en las calles es esperanza pura. Miles de jóvenes que ya no aceptan vivir con miedo ni bajo un gobierno que les miente todos los días. Esa generación no se va a dejar callar, está lista para defender a México”, expresó.

Romero Herrera afirmó que la violencia ejercida contra manifestantes pacíficos revela el verdadero rostro del régimen. “En lugar de escucharlos, el gobierno respondió con violencia y gas. Eso no es conducción democrática, es autoritarismo”, advirtió.

El dirigente panista recordó que el relanzamiento de Acción Nacional tiene como eje central la apertura total a la ciudadanía, especialmente a las y los jóvenes, quienes ya se están sumando masivamente a través de la nueva app del partido.

“El PAN entra a una nueva era y la juventud es el corazón de esta etapa. Hoy más que nunca Acción Nacional es vehículo de participación y libertad para quienes quieren transformar a México desde las causas reales”, señaló.

Romero Herrera reiteró que las y los jóvenes salieron a las calles cansados de la inseguridad, del autoritarismo y de un gobierno que ha normalizado la violencia. “Marcharon para decir basta. Y la respuesta del Estado fue reprimirlos. Eso habla de un gobierno que teme a su propia juventud”, dijo.

Añadió que el PAN las y los acompañará para defender los valores fundamentales del relanzamiento del partido: Patria, Familia y Libertad.

“La juventud exige vivir en un México sin miedo, sin persecución, sin censura. El PAN va a estar con ellos. México merece un gobierno que dialogue, no que reprima”, afirmó.

Finalmente, Jorge Romero llamó a convertir la indignación en acción social y política:

“Que lo que despertó ayer sea el inicio de un movimiento que cambie la historia. Los jóvenes no solo son el futuro: ya son la voz que está moviendo al país”.

ElUniversal