La presidenta de la organización Causa en Común A.C., María Elena Morera, denunció un percance en las pistas Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el cual, aseguró, tiene presencia de baches, lo cual es un riesgo mayor para los aviones que despegan o aterrizan.

Y es que el avión donde viajaba la activista y estaba aterrizando en CDMX, habría sufrido un percance, dicho en voz del piloto quien aseguró que era un bache en su camino. No es la primera vez, ya han pasado estos casos por ejemplo en un vuelo de mayo procedente de La Paz, Baja California Sur a la capital”.

De acuerdo con Elena Morera, el vuelo en el que viajaba y que sufrió el hecho cuenta con la matrícula VB1335.

El diputado de Partido Acción Nacional (PAN), Raúl Torres, dijo que esto no es un tema menor en medio de la crisis de infraestructura dañada en la capital del país, donde los baches, los socavones y temas de vialidad son un lastre para la autoridad de Morena.

Indicó que, por baches, en 2022 el aeropuerto tuvo 35 vuelos afectados por demora en su itinerario y solamente tres vuelos fueron cancelados, ello debido a trabajos de reparación “que hoy en día vemos que no funcionaron”.

“Le pedimos a las autoridades del Aeropuerto, a la Armada de México responsable de la seguridad de la terminal, así como a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, poner atención a este tipo de reclamos de los usuarios, de milagro se han salvado vidas”.

El diputado migrante dijo que mientras el Gobierno CDMX y Morena niega que muchas vialidades de la Ciudad están en pésimas condiciones, la gente y ahora, los usuarios del Aeropuerto reportan baches.

“Que un avión haya caído en un bache y debió ser remolcado, habla de la falta de interés de las autoridades por revisar la seguridad estructural de las pistas y de un medio de transporte masivo y tan delicado como es el Aeropuerto”.

Indicó que subirá un Punto de Acuerdo para exhortar a los mandos de la Marina junto con la SICT, a revisar de manera integrar las pistas de aterrizaje del AICM, “y haya una repavimentación, se evalué el suelo y además, se inyecte recurso público para mayor señalización”.

Del mismo modo, el panista invitó a los pilotos, despachadores de vuelos, técnicos de operaciones, auxiliares, entre otros, a denunciar los baches y no tenerle miedo a las autoridades.

Son alrededor de 3 horas en que se retrasan las operaciones aéreas debido a baches localizados en pistas de aterrizaje, ha sucedido en terminales como Mazatlán, Cancún, Toluca, entre otros”.

