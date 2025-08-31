Trabajadores de diversas dependencias federales acusan que están siendo obligados a comprar boletos de la Lotería Nacional para el sorteo del próximo 15 de septiembre, denominado “México con M de Migrante”, con el cual el gobierno federal prevé recaudar 800 millones de pesos.

De acuerdo con empleados consultados por El Universal, la venta no es voluntaria, sino que se les exige adquirir “cachitos” a cambio de conservar sus empleos, lo que califican como un acto de extorsión dentro de las oficinas públicas.

El sorteo fue anunciado el pasado 25 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó que la Lotería Nacional emitió 4 millones de boletos, cada uno con un costo de 200 pesos. Desde entonces, comenzaron a circular oficios en distintas dependencias para repartir las órdenes de compra.

Uno de esos documentos, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indica que la Coordinación de Servicios Administrativos de la Dirección de Prestaciones Médicas entregó 50 boletos a una de sus unidades médicas, con la instrucción de pagar antes del 1 de septiembre. El oficio, firmado por Guadalupe Aparicio Gómez, solicita enviar el dinero en efectivo por un monto total de 10 mil pesos.

Los trabajadores aseguran que la indicación bajó de los mandos medios hacia los empleados, quienes fueron advertidos de que debían cubrir la cuota.

Casos similares fueron reportados en la Secretaría de Bienestar, donde se obliga a mandos medios y altos a comprar dos boletos cada 15 días.

Antes del sorteo tendremos que haber comprado ocho billetes de 200 pesos; es un robo”, dijo bajo anonimato un funcionario de esa dependencia.

En la Secretaría de Salud, a cargo de David Kershenobich, también se detectaron presiones para adquirir boletos, según confirmaron empleados.

Los denunciantes explicaron que los cachitos vendidos llevan un control de folios, por lo que optaron por compartir fotos de los boletos ocultando el número de serie para no ser identificados.

Nos dicen que es orden de la Presidenta, pero creemos que ella ni sabe de este robo. Todo es de manera secreta y nos advierten que no debemos hablar con nadie porque las represalias serían graves”, señaló una trabajadora de Bienestar.

El gobierno federal aseguró que de los 800 millones que se espera recaudar, 424 millones serán destinados al pago de premios, mientras que el resto se usará para fortalecer la red de consulados en Estados Unidos y apoyar a migrantes mexicanos.

Sin embargo, los empleados que denunciaron la situación afirman que los recursos en realidad “serán usados para financiar comités de Morena”.

