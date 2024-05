Hasta la redacción de Cañonazos llegó una carta que envían un grupo de servidores de la nación del Bienestar que están inconformes con una serie de irregularidades laborales cometidas por sus jefes y coordinadores.

En el documento detallan como los obligaron ir a trabajar en el levantamiento de censos en el municipio de Acapulco Guerrero tras la devastación que causó en el puerto el huracán Otis.

Además, denuncian la existencia de aviadores dentro de la dependencia federal y los favoritismos de los coordinadores con algunos servidores de la nación.

Aquí dejamos a nuestros lectores la carta que fue enviada anónimamente a la redacción de Juárez Noticias.

“Somos un grupo de servidores de la nación y quisiéramos que por su medio se diera a conocer todas las irregularidades e injusticias que están pasando en esta administración.

Nos obligaron a ir a Acapulco, Guerrero, por lo del huracán Otis ya que se prometieron 500 pesos diarios para viáticos de supervivencia, ya que otros estados si les daban el recurso de 500 pesos diarios para sus gastos personales y de campo y el estado de Chihuahua no lo entregaba hasta que se llegara a Juárez, pero no entregaban lo prometido, se han quedado con el recurso los delegados estatales, regional y el encargado de los programas sociales. La de recursos humanos y los coordinadores de brigada son los que hacen llegar parte de los viáticos a medias por medio de las cuentas personales de ellos primero, el plazo fue 2 semanas y después fue un mes obligatorio, careciendo de comodidades, ya que por nuestra cuenta teníamos que comprar obligatorio casa de campaña y colchoneta inflable por nuestro propio medio y el que no fuera estará en la lista negra, ya que los viáticos de los servidores de la nación que fueron al huracán Otis que no hacen llegar los están destinando a la campaña del distrito 7 local de Ciudad Juárez de la candidata a diputada Elizabeth Guzmán antes delegada de Bienestar.

Hay servidores de la nación llamados aviadores hay personas que ya no trabajan y siguen en la nómina, ya que los coordinadores de brigada están cobrando con sus tarjetas.

Y ahorita nos están pidiendo trabajo para el partido de Morena, ya que habían dicho que era voluntario y ya es obligatorio y si no se trabaja estarán en la lista negra”.