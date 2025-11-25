La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) denunció este lunes que autoridades de gobierno amenazaron con abrir una carpeta de investigación contra su líder David Estévez debido al paro nacional de transportistas que bloquea las principales carreteras del país.

“Lamentamos que la protesta pacífica sea la única forma de escuchar nuestro reclamo, pero hoy sabemos que la única manera de que no nos roben, extorsionen, maten o desaparezcan en las carreteras es evitando tomar esos caminos. Preferimos para un día o 5, a nunca más volver a casa”, reclamaron los miembros de la asociación.

La ANTAC también declaró que entre 35 y 40 transportistas son víctimas de delitos en carreteras, afirmando que los bloqueos son para que el gobierno tome en cuenta sus exigencias: “cero robos, cero extorsiones y cero muerte”, demandaron.

Por su parte, durante una conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, respondió a las exigencias de los transportistas, advirtiendo que bloquear carreteras federales es un delito y que ya hay preocupación por la afectación de las vialidades por el paro nacional.

También dio a conocer que muchos de los líderes transportistas y agricultores ya contaban con carpetas de investigación o que tenían registro de haber estado en prisión.

“Que haya un bloqueo que ponga en riesgo la vida (…) es muy grave, señaló. “Nosotros tenemos que hablar, que persuadir a las personas que están en el otro lado y utilizar los elementos que tengamos que utilizar para convencerlos”, puntualizó.

Señaló a su vez que buscan entablar diálogos con los miembros de la ANTAC: “Dicen ellos que hay una falta de atención cuando les estamos diciendo en todo momento, aquí está la mesa dispuesta, vengan a dialogar”, reiteró.

Forbes