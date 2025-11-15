La ciudad de Chihuahua fue sede del Foro Nacional “Al Frente por México”, realizado por la organización Líderes Pro-México. El evento se lleva a cabo hoy viernes y mañana sábado, con el objetivo de ofrecer un espacio en el que decenas de jóvenes provenientes de distintos estados del país impulsen una agenda enfocada en la defensa de las libertades, la democracia y la participación activa de la juventud en la vida pública.

El evento se inauguró en el Palacio de Gobierno y contó con la presencia del dirigente nacional Ricardo Huerta, así como de representantes juveniles de Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca y Yucatán.

Durante el encuentro, los asistentes compartieron preocupaciones sobre lo que consideran un retroceso en sus derechos, señalando que muchos jóvenes comienzan apenas a ejercer sus libertades y que estas no deben ser limitadas por decisiones de un gobierno que se autoproclama progresista.

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo del diputado local Jorge Soto Prieto, quien impartió el tema “Por la libertad de México”; Sahir Rentería, director general de REWO, con la ponencia “Pasión empresarial con causa social”.

Itzel Castillo, joven servidora pública en Ciudad Juárez, impartió la conferencia “Jóvenes en las calles”; Carolina Sotelo Viezcas, Secretaria Estatal de Acción Juvenil “Juventud y humanismo: alianza por el cambio social”; y finalmente, de Yucatán, Miguel Cauich, con la disertación “La comunicación en el activismo político y social”.

Ricardo Huerta, dirigente nacional, agradeció a los más de 100 liderazgos de las diferentes entidades del país, quienes coincidieron en que es momento de alzar la voz, “Alzamos la voz por un México libre y valiente. Hoy la generación de relevo está dispuesta a luchar por una patria para todos”, afirmó.

En las sesiones de diálogo, los participantes expusieron inquietudes respecto al clima político nacional y denunciaron la descalificación y el señalamiento constante hacia quienes levantan la voz desde el ámbito juvenil.

Coincidieron en que la defensa de la libertad de expresión y la participación ciudadana son pilares esenciales para evitar cualquier forma de represión.

El diputado Jorge Soto dirigió un mensaje a los asistentes, en el que los alentó a mantenerse firmes en la lucha por la democracia y por la protección de sus derechos. Subrayó que la juventud tiene un papel fundamental para construir un país donde la pluralidad sea respetada y donde las voces críticas no sean objeto de censura.

La jornada de conferencias seguirá durante la tarde y mañana sábado continuarán con una actividad de reforestación en el parque El Reliz.