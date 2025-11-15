Personal de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Víctor Hugo M. S., alias “El Cuchuchu” y Abel G. C., por el delito de secuestro agravado.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales, los días 08 y 10 de mayo del año 2025, los imputados mantuvieron cautivo a un masculino, en una casa de seguridad ubicada en el cruce de las calles Cedros del Valle y Monte Blanco, de la colonia Urbi Villa del Cedro, en Ciudad Juárez.

Estableciéndose que, en dicho lugar, los imputados realizaron la conducta delictiva con el objeto de causarle daño a la víctima, a la cual le infligieron violencia física y emocional por negarse colaborar con ellos.

Derivado de las investigaciones de campo y gabinete, el agente del Ministerio Público recabó datos de prueba y obtuvo las órdenes de aprehensión, a través de las cuales fueron detenidos los imputados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados y resolvió su situación jurídica, asimismo, fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe mencionar que en el citado hecho delictivo, además de Víctor Hugo M. S., alias “El Cuchuchu” y Abel G. C., también se encuentra vinculados a proceso Ismael René R.A., alias “El Teletubie” y Luis David D.A., alias “El Moreno”, quedando desarticulada la célula criminal distribuidora de cristal.