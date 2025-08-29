Investigadores han identificado un dinosaurio considerado uno de los “más extraños” jamás encontrados, con largas espinas óseas y una cola en forma de mazo, según un estudio publicado en Nature.

El Spicomellus, que habitó la Tierra hace 165 millones de años, es el anquilosaurio más antiguo conocido, un grupo de dinosaurios herbívoros con cuerpos similares a tanques. Anteriormente, su existencia se conocía a partir de un único hueso costal hallado en Marruecos en 2019.

Los fósiles recién descubiertos revelaron púas óseas fusionadas en todas sus costillas, algo nunca antes visto en ningún vertebrado, vivo o extinto. Richard Butler, de la Universidad de Birmingham, calificó el hallazgo como “increíblemente significativo”.

La profesora Susannah Maidment, del Museo de Historia Natural de Londres, indicó que la armadura evolucionó inicialmente para defensa, pero luego pudo haber servido para atraer parejas y presumir ante rivales. “El Spicomellus tenía una gran variedad de placas y púas por todo su cuerpo, incluyendo espinas de un metro en el cuello y largas cuchillas sobre los hombros”, explicó.

El descubrimiento ofrece a los científicos una visión más completa de este insólito dinosaurio y de la evolución de los anquilosaurios en el Jurásico.