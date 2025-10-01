El Bosque de Chapultepec vuelve a ser noticia, pero esta vez no por sus museos o sus espacios culturales, sino por un hallazgo que ilumina la biodiversidad de la CDMX. Una nueva especie de luciérnaga fue descubierta en este emblemático lugar y, lo mejor de todo, es que la ciudadanía podrá participar en un proceso único para decidir cómo se llamará.

En el corazón del Bosque más importante de la ciudad ocurrió un hallazgo sorprendente: una nueva especie de luciérnaga fue descubierta por un equipo de investigación de la UNAM durante un BioBlitz realizado en septiembre de 2024. Ahora, no solo se celebra la riqueza natural de la CDMX, sino que se invita a todas y todos a ser parte de su historia al elegir el nombre con el que será reconocida oficialmente.

El descubrimiento tuvo lugar en la primera sección de Chapultepec. Y para conmemorar este suceso y al mismo tiempo rendir homenaje a mujeres que han dejado huella en la ciencia, la cultura y la educación de México, se lanzó una consulta pública.

Con el fin de integrar a la sociedad dentro de este descubrimiento, las personas podrán votar por su nombre ingresando a la plataforma plazapublica.cdmx.gob.mx/luciernaga, donde deberá votar por una de cinco mujeres que, al igual que las luciérnagas, iluminan caminos con su legado y sabiduría.

Las opciones son:

Irene Elena Motts Beal

Magdalena Cervantes Castañeda

Malinalli Tenepal

María Sabina

Rosario Castellanos

El nombre elegido por mayoría será el que lleve esta nueva especie de luciérnaga descubierta en Chapultepec.