El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) llevó a cabo el evento público de asignación de cargos, del proceso de promoción a funciones directivas y de supervisión en educación Media Superior, con 25 direcciones y 33 subdirecciones.
Esto se basa en los resultados del Concurso de Oposición para la Promoción a Cargos con Funciones de Dirección en Educación Media Superior, del cual se emiten las listas ordenadas de resultados.
Dicha acción, realizada por el Cobach y regulada por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), tiene como objetivo cubrir las plazas correspondientes a puestos directivos, con fundamento en los méritos de cada docente.
De esa manera se asegura que las posiciones sean ocupadas por profesionales altamente capacitados y comprometidos con la educación.
Durante el evento, cada docente seleccionó el plantel que tendrá la oportunidad de dirigir durante los próximos cuatro años, donde asumirán su cargo a partir del 1º de septiembre.
Durante el acto, el director general del Colegio, Reyes Humberto de las Casas Muñoz, comentó que esta elección representa un compromiso hacia la mejora continua y el desarrollo de sus comunidades educativas.
“Es un gran honor otorgar estos nombramientos a docentes comprometidos, cuyo esfuerzo se ve reflejado en este ascenso, beneficiando así a todo el alumnado. Este es un paso importante hacia la excelencia educativa que buscamos en cada uno de nuestros planteles”, dijo.
Listado de Nombramientos:
Chihuahua:
– Plantel 1:
Subdirección: Paul Adrián Chávez Hernández, turno matutino; Guadalupe Simanga Ivett Robles Hernández, turno vespertino
– Plantel 2:
Dirección: Luisa Mireya Caraveo López
Subdirección: Sandra Aida Pérez Estrada, turno matutino; Enrique López Ayón, turno vespertino
– Plantel 3:
Dirección: Edgar Álvarez Castillo
Subdirección: Yesenia Palma Valenzuela, turno matutino; Liliana Lerma García, turno vespertino
– Plantel 4:
Dirección: Luz María Cervantes Soltero
Subdirección: Betsie Bucay Omaña, turno matutino; Ana Rebeca Duarte Carmona, turno vespertino
– Plantel 8:
Dirección: Felipe Alejandro Tarango López
Subdirección: Ana Laura Chávez López, turno matutino; Alondra Olivia Chávez Amaya, turno vespertino
– Plantel 10:
Dirección: Edgar Eduardo Luna Torres
Subdirección: Rubí Marlén Hernández Pérez, turno matutino; Nubia Georgina Jurado León, turno vespertino
– Plantel 21:
Dirección: José Luis Fernández Madrid
Subdirección: Martha Elisa Villalobos Díaz
Juárez:
– Plantel 5:
Dirección: Manuel Alonso Alvarado Hernández
Subdirección: Ana Catalina Flores Loya, turno matutino; Edgar Holguín Bueno, turno vespertino
– Plantel 6:
Dirección: María Isabel Fierro Serna
Subdirección: Ailin Díaz Torres, turno matutino; Yessica Haydee Rodríguez Gallegos, turno vespertino
– Plantel 7:
Dirección: Julia Rosa Garza Cano
Subdirección: Luz del Carmen Gutiérrez Acosta, turno matutino; Laura Leticia Apodaca Navarrete, turno vespertino
– Plantel 9:
Dirección: María Guadalupe Jáquez Carrasco
Subdirección; Jazmín Iveth Olivas Treviño, turno matutino; José Roberto Duarte Salazar- turno vespertino
– Plantel 11:
Dirección: Mauricio Iván Montes García
Subdirección: Nancy Alejandra Calderón Loya, turno matutino; Daromed Sansores Rodríguez, turno vespertino
– Plantel 19:
Dirección: Juana Leonor Hernández Lombas
Subdirección: Hugo Arias Flores, turno matutino; Gabriela Rojas Mendoza, turno vespertino
– Plantel 12, Hidalgo del Parral:
Dirección: Iván Contreras Maciel
Subdirección: Irma Raquel Carrillo Trujillo, turno matutino
– Plantel 13, Delicias:
Dirección: Pamela Iveth Ramírez Castillo
Subdirección: Adalberto Eleno Berzoza Enríquez, turno matutino; Josué Torres Torres, turno vespertino
– Plantel 14, Cuauhtémoc:
Dirección: Blanca Lilia Urtusuástegui Lerma
Subdirección: Abril Rocío Vega Mendoza, turno matutino; Alejandra Chávez Ortiz, turno vespertino
– Plantel 15, Camargo:
Subdirección: Manuel Armando Flores Chávez, turno mixto
– Plantel 17, Ahumada:
Dirección: Alejandra Toledo Valdez
– Plantel 18, Nuevo Casas Grandes:
Dirección: César Antonio Saldaña Solís
Subdirección: David Emmanuel Salgueiro Diaz, turno mixto
– Plantel 20, Jiménez:
Dirección: Hugo Godina Peinado
Subdirección: Claudia Elena Barrendey Morales, turno mixto
– Plantel 22, Ojinaga:
Dirección: María Magdalena Quintana Calzada]
– Plantel 23, Guadalupe:
Dirección: Mayra Alejandra Alvarado Villalobos
– Plantel 24, Casas Grandes:
Dirección: Carlos Ernesto Irigoyen Carlos
– Plantel 25, Saucillo:
Dirección: Jesús Manuel Escobedo Ornelas
– Plantel 26, Lázaro Cárdenas:
Dirección: Daniel Adrián Rascón Corral
– Plantel 27, Balleza:
Dirección: Jesús José Sandoval Tarín
– Plantel 28, Meoqui:
Dirección: María del Carmen Borrego Pérez