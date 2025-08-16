Inicio » Designa a directores y subdirectores del Cobach en el estado
Designa a directores y subdirectores del Cobach en el estado

El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) llevó a cabo el evento público de asignación de cargos, del proceso de promoción a funciones directivas y de supervisión en educación Media Superior, con 25 direcciones y 33 subdirecciones.

Esto se basa en los resultados del Concurso de Oposición para la Promoción a Cargos con Funciones de Dirección en Educación Media Superior, del cual se emiten las listas ordenadas de resultados.

Dicha acción, realizada por el Cobach y regulada por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), tiene como objetivo cubrir las plazas correspondientes a puestos directivos, con fundamento en los méritos de cada docente.

De esa manera se asegura que las posiciones sean ocupadas por profesionales altamente capacitados y comprometidos con la educación.

Durante el evento, cada docente seleccionó el plantel que tendrá la oportunidad de dirigir durante los próximos cuatro años, donde asumirán su cargo a partir del 1º de septiembre.

Durante el acto, el director general del Colegio, Reyes Humberto de las Casas Muñoz, comentó que esta elección representa un compromiso hacia la mejora continua y el desarrollo de sus comunidades educativas.

“Es un gran honor otorgar estos nombramientos a docentes comprometidos, cuyo esfuerzo se ve reflejado en este ascenso, beneficiando así a todo el alumnado. Este es un paso importante hacia la excelencia educativa que buscamos en cada uno de nuestros planteles”, dijo.

Listado de Nombramientos:

Chihuahua:

– Plantel 1:

Subdirección: Paul Adrián Chávez Hernández, turno matutino; Guadalupe Simanga Ivett Robles Hernández, turno vespertino

– Plantel 2:

Dirección: Luisa Mireya Caraveo López

Subdirección: Sandra Aida Pérez Estrada, turno matutino; Enrique López Ayón, turno vespertino

– Plantel 3:

Dirección: Edgar Álvarez Castillo

Subdirección: Yesenia Palma Valenzuela, turno matutino; Liliana Lerma García, turno vespertino

– Plantel 4:

Dirección: Luz María Cervantes Soltero

Subdirección: Betsie Bucay Omaña, turno matutino; Ana Rebeca Duarte Carmona, turno vespertino

– Plantel 8:

Dirección: Felipe Alejandro Tarango López

Subdirección: Ana Laura Chávez López, turno matutino; Alondra Olivia Chávez Amaya, turno vespertino

– Plantel 10:

Dirección: Edgar Eduardo Luna Torres

Subdirección: Rubí Marlén Hernández Pérez, turno matutino; Nubia Georgina Jurado León, turno vespertino

– Plantel 21:

Dirección: José Luis Fernández Madrid

Subdirección: Martha Elisa Villalobos Díaz

Juárez:

– Plantel 5:

Dirección: Manuel Alonso Alvarado Hernández

Subdirección: Ana Catalina Flores Loya, turno matutino; Edgar Holguín Bueno, turno vespertino

– Plantel 6:

Dirección: María Isabel Fierro Serna

Subdirección: Ailin Díaz Torres, turno matutino; Yessica Haydee Rodríguez Gallegos, turno vespertino

– Plantel 7:

Dirección: Julia Rosa Garza Cano

Subdirección: Luz del Carmen Gutiérrez Acosta, turno matutino; Laura Leticia Apodaca Navarrete, turno vespertino

– Plantel 9:

Dirección: María Guadalupe Jáquez Carrasco

Subdirección; Jazmín Iveth Olivas Treviño, turno matutino; José Roberto Duarte Salazar- turno vespertino

– Plantel 11:

Dirección: Mauricio Iván Montes García

Subdirección: Nancy Alejandra Calderón Loya, turno matutino; Daromed Sansores Rodríguez, turno vespertino

– Plantel 19:

Dirección: Juana Leonor Hernández Lombas

Subdirección: Hugo Arias Flores, turno matutino; Gabriela Rojas Mendoza, turno vespertino

– Plantel 12, Hidalgo del Parral:

Dirección: Iván Contreras Maciel

Subdirección: Irma Raquel Carrillo Trujillo, turno matutino

– Plantel 13, Delicias:

Dirección: Pamela Iveth Ramírez Castillo

Subdirección: Adalberto Eleno Berzoza Enríquez, turno matutino; Josué Torres Torres, turno vespertino

– Plantel 14, Cuauhtémoc:

Dirección: Blanca Lilia Urtusuástegui Lerma

Subdirección: Abril Rocío Vega Mendoza, turno matutino; Alejandra Chávez Ortiz, turno vespertino

– Plantel 15, Camargo:

Subdirección: Manuel Armando Flores Chávez, turno mixto

– Plantel 17, Ahumada:

Dirección: Alejandra Toledo Valdez

– Plantel 18, Nuevo Casas Grandes:

Dirección: César Antonio Saldaña Solís

Subdirección: David Emmanuel Salgueiro Diaz, turno mixto

– Plantel 20, Jiménez:

Dirección: Hugo Godina Peinado

Subdirección: Claudia Elena Barrendey Morales, turno mixto

– Plantel 22, Ojinaga:

Dirección: María Magdalena Quintana Calzada]

– Plantel 23, Guadalupe:

Dirección: Mayra Alejandra Alvarado Villalobos

– Plantel 24, Casas Grandes:

Dirección: Carlos Ernesto Irigoyen Carlos

– Plantel 25, Saucillo:

Dirección: Jesús Manuel Escobedo Ornelas

– Plantel 26, Lázaro Cárdenas:

Dirección: Daniel Adrián Rascón Corral

– Plantel 27, Balleza:

Dirección: Jesús José Sandoval Tarín

– Plantel 28, Meoqui:

Dirección: María del Carmen Borrego Pérez

