Como parte de las acciones permanentes para combatir el robo de vehículo, el tráfico de autopartes ilegales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, realizó un operativo en el establecimiento denominado “Yonke Gutiérrez”, ubicado sobre las calles Nicolás Bravo y Treceava, Colonia Guadalupano, en el municipio de San Buenaventura, donde se logró la detención de Francisco Javier “N”, encargado del lugar, así como el aseguramiento de vehículos, autopartes, cargadores y municiones de armas de fuego.

La intervención se deriva de trabajos de inteligencia por parte de la Policía del Estado, y como resultado fueron asegurados tres vehículos, entre ellos una Honda CR-V modelo 2015 con reporte de robo del 8 de septiembre de 2024 en Ciudad Juárez; un Nissan Versa modelo 2018 color gris, con reporte de robo desde el pasado 13 de agosto de 2024 en Ciudad Juárez; y un Volkswagen modelo 2017 color rojo, reportado como robado el 12 de julio de 2021 en Socorro, Texas.

También se aseguró un cofre color café, perteneciente a un Hyundai Elantra 2012 con reporte de robo del 22 de marzo de 2022 en Ciudad Juárez; un motor de automóvil correspondiente a un Jeep Rubicon 2017, robado el 24 de noviembre de 2024 en Benito Juárez, municipio de Buenaventura; así como 13 puertas de pick up con la serie de identificación vehicular borrada; y 8 cofres con la misma alteración.

Asimismo, se localizó una pick up Ford modelo 2018 color gris, en cuyo interior se encontraron a simple vista cinco cargadores para arma larga, así como 50 cartuchos calibre 9 mm, 50 cartuchos calibre .223, 40 cartuchos calibre .32 mm y 12 cartuchos calibre 7.62×39.

Durante el operativo, familiares de trabajadores del establecimiento intentaron impedir la labor policial mediante agresiones físicas a los agentes, arrojando piedras, causándole daños a las unidades que mantenían el resguardo del detenido y lo asegurado.

Pese a estas acciones intimidatorias los oficiales de la SSPE actuaron con apego a los protocolos establecidos, logrando asegurar la zona sin poner en riesgo la integridad de los habitantes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso con la seguridad de las familias chihuahuenses, reiterando que estas acciones forman parte del esfuerzo permanente para fortalecer el Estado de derecho y garantizar entornos seguros para la ciudadanía.