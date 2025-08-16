Semar desmantela laboratorio clandestino en el municipio de San Blas, Nayarit (15/08/2025). Foto: Especial Elementos de la Armada de México aseguraron aproximadamente 12.8 toneladas de metanfetamina en un laboratorio clandestino empleado para la elaboración de drogas sintéticas, que localizaron en el municipio de San Blas, Nayarit.

Lo anterior representa una afectación económica a los grupos de delincuencia organizada de al menos 3.4 millones de pesos, además se evitó la distribución de 320 millones de dosis hacia la sociedad, destacó la Secretaría de la Marina (Semar).

Reportó que el laboratorio y la droga fueron localizados al realizar recorridos terrestres, en el poblado de Boca del Asadero, y neutralizaron 12 mil 850 kilos de metanfetamina, 54 mil 500 litros de sustancias químicas, 13 mil 830 kilos de precursores químicos sólidos, 18 reactores, 20 condensadores, cinco mezcladoras, 22 centrifugadoras de 30 kilos y material diverso.

El material asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso y realizará las indagatorias subsecuentes, indicó la dependencia.

Destacó que la localización y neutralización del laboratorio fue encabezado por personal de la Armada de México, en conjunto con el Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

ElUniversal