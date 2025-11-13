Nvidia negó la tarde de este miércoles que vaya a invertir 1,000 millones de dólares en el estado de Nuevo León, horas después de que el gobernador de la entidad promocionara los planes de la empresa para construir un centro de datos ecológico de Inteligencia Artificial (IA).

“Nvidia no realizará inversiones financieras en Nuevo León”, dijo la firma en un comunicado enviado a Reuters.

“El apoyo de la compañía a la transformación digital y al progreso tecnológico latinoamericano se basa exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y formación de talento”, escribió el gigante de los microprocesadores.

Más temprano, el gobernador había anunciado la inversión en un mensaje difundido en redes sociales que incluía un video de él acompañado por representantes de Nvidia.

No se supo de inmediato quiénes eran los representantes de la empresa ni por qué no refutaron la afirmación del mandatario estatal.

Nvidia no respondió de inmediato a una solicitud de aclaración de Reuters sobre estos temas ni sobre el futuro del supuesto centro de datos. El gobierno del estado de Nuevo León tampoco contestó inmediatamente a una solicitud de comentarios.

ElEconomista