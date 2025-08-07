Kamchatka, Rusia — Por primera vez en casi 300 años, siete volcanes han entrado en erupción simultánea en la península de Kamchatka, en el Lejano Oriente ruso, luego del terremoto de magnitud 8.8 que sacudió la región la semana pasada y desplazó el sur de la península casi dos metros.

Los volcanes activos son Bezimianni, Kambalni, Karimsnki, Kliuchevski, Krashenínikov, Mutnovski y Avachinski. Según registros históricos, un fenómeno de esta magnitud no ocurría desde 1737, cuando un terremoto similar también desató una ola de actividad volcánica en cadena.

El movimiento telúrico, con epicentro cerca de Petropavlovsk-Kamchatsky, fue generado por una falla de tipo megathrust, en la que la placa del Pacífico se hunde bajo la placa norteamericana. Las réplicas persisten, mientras científicos observan con cautela los efectos concatenados en la región.

Uno de los eventos más notables es la erupción del volcán Krashenínikov, que no había expulsado lava desde 1463. Sus columnas de ceniza alcanzaron hasta 6 kilómetros de altura. El volcán Kliuchevski también ha mostrado actividad destacada: su flujo de lava ya se acerca al glaciar Bogdánovich, lo que podría alterar ecosistemas locales.

Kamchatka, parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, alberga más de 130 volcanes, 30 de los cuales están activos. La región fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1996.

Las autoridades rusas emitieron alertas de ceniza aérea, códigos de aviación y advertencias de tsunami, aunque hasta el momento no se reportan daños severos en áreas habitadas. La actividad ha obligado a suspender excursiones turísticas a volcanes como el Mutnovski y Avachinski.

Expertos advierten que este “despertar conjunto” podría generar gases tóxicos, derretimiento acelerado de glaciares y contaminación atmosférica. La conexión entre grandes sismos y erupciones volcánicas sigue siendo objeto de estudio, pero en este caso, múltiples cámaras magmáticas parecían listas para estallar.

Imágenes satelitales revelaron además posibles daños estructurales en instalaciones militares estratégicas cerca de la base de submarinos nucleares de Rybachiy, sumando tensión a un panorama geológico y geopolítico cada vez más complejo.