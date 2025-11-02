Durante la intervención se aseguró un arma de fuego, droga y un vehículo

Con el objetivo de detener a presuntos generadores de violencia, por instrucciones del secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE) Gilberto Loya, se llevó a cabo un operativo de cateo en Ciudad Juárez, tras la investigación del homicidio ocurrido el pasado 16 de octubre en la colonia San Antonio, en donde un hombre fue ultimado en su vehículo.

La intervención se realizó en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional y Defensa, derivado de las labores de investigación y análisis táctico desarrolladas por detectives de la SSPE y la Agencia Estatal de Investigación.

Durante la diligencia efectuada en un domicilio de la colonia Pánfilo Natera, los elementos que participaron en el operativo ubicaron a un masculino identificado como Ricardo “N” de 22 años de edad, quien al percatarse de la presencia de las autoridades adoptó una actitud agresiva e intentó impedir el acceso al inmueble.

Al indicarle el motivo de la intervención y conforme a los protocolos de actuación policial, fue asegurado para garantizar el cumplimiento de la orden judicial.

En el lugar se aseguraron una pistola calibre .40, dos cargadores, 25 cartuchos útiles, tres envoltorios que contenían una hierba seca verde con las características propias de la marihuana con un peso total de aproximadamente 15 gramos, y un vehículo Ford Taurus color gris, modelo 2006, presuntamente relacionado con los hechos investigados.

El detenido fue puesto a disposición de la FGE por su probable responsabilidad en el homicidio antes mencionado, delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso con el combate a la impunidad y la coordinación entre corporaciones para el fortalecimiento de la seguridad en el estado.