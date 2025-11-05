Como parte de la serie de revisiones extraordinarias y aleatorias que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), ha implementado en los Ceresos en la entidad, se llevó a cabo una nueva inspección en el Cereso Femenil No.2, ubicado en Ciudad Juárez, la cual demostró la efectividad de las acciones tomadas por el Sistema Penitenciario, al no incautarse objetos de relevancia.

El operativo se realizó durante la mañana del 5 de noviembre, y contó con un total de 261 elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía del Estado, quienes efectuaron la inspección exhaustiva de todas las áreas.

Cabe señalar que actualmente, el Centro penitenciario cuenta con una población de 350 mujeres privadas de la libertad, quienes esperaron en revisión durante el operativo, en el cual se inspeccionaron los módulos 1 y 2, así como las áreas de ingresos, talleres y la capilla.

Al no localizar objetos relevantes, se refleja el buen trabajo y gobernabilidad al interior de la institución, lo cual es un resultado de la estrategia de seguridad y reinserción impulsada por el titular de la SSPE, Gilberto Loya, quien indicó que: “Con seguridad, damos resultados”.