Lunes 3 de Noviembre del 2025

El director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia Martínez, destacó la inversión histórica que la actual administración municipal, encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, ha realizado en el Parque El Chamizal, uno de los sitios más emblemáticos y queridos por las familias juarenses.



El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, indicó que el parque está bien administrado y está produciendo el arbolado para la ciudad desde el vivero.



“Como pueden ver somos la administración municipal que más ha invertido en El Chamizal y que no ha dado ni un solo centímetro de comodato; para mí era muy importante dar a conocer está información destacando las labores que se han realizado además del avance en el vivero municipal, ya que lo recibimos en condiciones deplorables”, comentó el alcalde.



El director general de Servicios Públicos, Cesar Alberto Tapia Martínez, informó que desde el año 2021 a la fecha se han destinado más de 39 millones de pesos exclusivamente a las labores de mantenimiento, equipamiento y rehabilitación del parque.



Actualmente, 50 trabajadores se encargan de atender sus más de 90 hectáreas y cerca de 13 mil árboles, cuando en promedio antes eran 30 trabajadores, señaló.



“Hoy reafirmamos el compromiso de esta administración con El Chamizal. Nunca antes se había invertido tanto ni fortalecido el trabajo de la Dirección de Parques y Jardines, lo que nos ha permitido dar un mejor mantenimiento y presencia constante en nuestro principal pulmón verde”, expresó Tapia Martínez.



“Contamos con nueva maquinaria, camiones, vehículos y herramientas, lo que ha permitido ampliar el sistema de riego, colocar nuevos juegos infantiles, bancas, toldos y asadores. Todo con el único fin de que las familias juarenses disfruten este espacio de manera segura y digna”, indicó.



Tapia Martínez enfatizó que la instrucción del alcalde Pérez Cuéllar ha sido clara, no descuidar El Chamizal y continuar su rehabilitación constante para beneficio de la comunidad.



Por su parte, el arquitecto Daniel Zamarrón Saldaña, director de Parques y Jardines, explicó que, al inicio de la administración, el vivero municipal, responsable de producir vegetación para El Chamizal, se encontraba en abandono, sin inversión ni personal suficiente.



“A partir del 2021 se impulsó una política clara de recuperación e inversión. Por ejemplo, mientras la administración anterior invirtió alrededor de 10 millones de pesos en cinco años, esta administración destinó casi 17 millones tan solo el año pasado. Esa diferencia se nota en los resultados”, señaló.



El funcionario añadió que se ha trabajado en la rehabilitación de la planta tratadora de aguas, la instalación de nuevas líneas de riego y la adquisición de maquinaria que permite mejorar las labores de limpieza y mantenimiento.



“En administraciones pasadas había más de 500 cepas dentro del parque; hoy no queda ninguna. Esto facilita el mantenimiento y permite seguir plantando árboles para recuperar las áreas verdes. La gente que acude diariamente a correr o caminar nota el cambio y eso nos motiva a seguir trabajando por un Chamizal más limpio, funcional y verde”, finalizó Zamarrón Saldaña.