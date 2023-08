Manuela del Carmen Obrador Narváez, diputada federal y sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue destapada este fin de semana para ser la próxima candidata a la gubernatura de Chiapas.

En un evento celebrado en un rancho al poniente de Tuxtla Gutiérrez, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, entregó la estafeta a Manuela Obrador y al actual alcalde de la capital de Chiapas, Carlos Morales Vázquez, para continuar con el legado del obradorismo en la entidad.

Asimismo, Robledo Aburto pidió a que salgan a recorrer el estado y a explicar el obradorismo y de lo que es capaz y no es el final de nada, sino el principio de una nueva batalla.

“A Manuelita Obrador y Carlos Morales, que salgan a caminar a encontrarse con la gente no paremos ni un minuto nuestro esfuerzo. Dos personas que pueden llevar este mensaje a la gente y que vayan demostrando algo que no es politiquero es una dimensión distinta. Hay esperanza y porvenir y durará muchos años más”, expuso.

El funcionario insistió en que no desistirá de su sueño de gobernar Chiapas, sin embargo, nunca pensó que encabezaría una de las instituciones de salud más grandes e importantes del país como es el IMSS, mucho menos que le tocaría enfrentar una pandemia y aún más el reto de salir a vacunar en una de las entidades con peores niveles de salud.

“Nuestro compromiso es Chiapas y aquí estamos. No hay otras razones ni motivaciones, otras causas ni mucho menos la posición del presidente pidiéndome hacer ese sacrificio. En Chiapas hay un obradorismo vivo presente y evidente” puntualizó.

Por su parte la diputada federal Manuela Obrador, manifestó que no permitirán que vuelvan a saquear al estado, pues Chiapas no aguantaría seis años más con “rufianes robándonos todo nuestro patrimonio y el de nuestros hijos”.

“Hoy me siento con más compromiso porque me da el ejemplo Zoé, porque no me equivoqué, vamos a seguir para adelante y los vamos a representar dignamente, vamos a caminar y a trabajar todos los días hasta que llegue lo que tenga que llegar”, afirmó la sobrina del Presidente.

Milenio