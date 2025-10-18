El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 18 de octubre la destrucción de un gran submarino que transportaba fentanilo y otras drogas ilegales hacia territorio estadounidense. Según informó, la operación se realizó en una ruta conocida de narcotráfico.

Trump detalló que en la embarcación viajaban cuatro presuntos narcoterroristas; dos murieron durante el ataque y los otros dos, originarios de Ecuador y Colombia, serán entregados a sus países para su detención. Aseguró que su gobierno no tolerará el tráfico de drogas por tierra ni por mar.

“Fue un gran honor para mí destruir un submarino muy grande que transportaba drogas y que navegaba hacia los Estados Unidos en una conocida ruta de narcotráfico (…) Había cuatro narcoterroristas conocidos a bordo del barco. Dos de los terroristas fueron asesinados”, escribió el presidente en redes sociales.

Me cuentan que ya estaría en Bogotá el colombiano que iba a bordo del submarino bombardeado en el Mar Caribe. Trump acaba de publicar este video del momento del bombardeo, el ecuatoriano ya estaría también en su país. Otros dos individuos murieron. pic.twitter.com/fb63HR3T2F — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) October 18, 2025

