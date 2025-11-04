Un robot humanoide disfrazado del mismísimo Chavo del 8, fue grabado corriendo por la calle, dejando a su paso a personas que sacaron su celular para grabar el momento.

No cabe duda que la tecnología, el humor y un toque de nostalgia se han convertido en la fórmula perfecta para el éxito viral.

El video, que se compartió con la divertida “No nos deja ayudarlo a correr”, generó una ola de memes y compartidas.

El clip no sólo se volvió tendencia por insólito, sino que el disfraz del icónico personaje de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ le dio un toque de humor y ternura que lo llevó a durar en el feed de los usuarios de redes sociales.

Robo de El Chavo del 8: ¿Quién está detrás?

El carismático autómata, bautizado como Chat-BoT, es la joya de la corona de la empresa Nix-Lab, una compañía de ingeniería en mecatrónica nacida en el corazón de Tamaulipas.

Este grupo de especialistas tiene una visión clara: acercar la robótica a la vida común y darle un enfoque en la educación, el servicio público y a la cultura.

Nix-Lab apuesta por convertir a Tamaulipas en un referente nacional en innovación.

Asimismo, su misión es demostrar el potencial del talento local para crear tecnología útil, accesible y, como vemos, con un fuerte sentido de identidad cultural mexicana.

¿Pero por qué lo vimos? El Chat-BoT debutó de manera estelar durante la Feria Tamaulipas 2025, donde cientos de visitantes pudieron interactuar con él, tomarse la “selfie” y conocer sobre sus funciones.

Hay que agregarlo, este robot no sólo está diseñado para ser viral; su diseño le permite asumir roles prácticos como recepcionista, guía turístico o asistente.

Además, su capacidad para interactuar de manera natural con el público lo hace listo para operar en espacios como el Museo Tamux, el zoológico de Tamatán, e incluso, dependencias de gobierno.

Nix-Lab: ¿qué otros inventos tiene la empresa mexicana?

Lo sabemos, si bien el Chat-BoT se llevó los reflectores, Nix-Lab tiene un portafolio de soluciones tecnológicas bastante amplio y serio.

Además de su robot estrella, la empresa tamaulipeca también ha desarrollado robots tipo “perrito”. Estos dispositivos están enfocados en tareas de seguridad y monitoreo.

Están equipados para detectar intrusos, identificar fugas de gas e incluso reportar variaciones en la temperatura, lo que demuestra que Nix-Lab es un actor clave en la expansión de la robótica para diferentes sectores de lo cotidiano.

El éxito viral del Chat-BoT no sólo ha sacado sonrisas, sino que ha puesto en el mapa el creciente interés por integrar la innovación tecnológica en la sociedad, consolidando a Tamaulipas como un actor más en el desarrollo de robótica en México.

