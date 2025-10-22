Los Guardianes del Agua de la J+, detectaron una toma clandestina en un domicilio ubicado en la calle Pedro S. Varela de la colonia Hidalgo, la cual abastecía de manera irregular a cinco departamentos.

La inspección se realizó luego de que se detectara que el inmueble mantenía el servicio suspendido, pero al interior de los departamentos gozaban del suministro de agua potable, ante esta situación, se levantó un acta de hechos y se aplicó una sanción de 800 UMAS, equivalentes a 90 mil 512 pesos, además de un posible cobro retroactivo por el consumo no registrado.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, agradece la confianza de la ciudadanía que, mediante sus denuncias anónimas contribuye a la detección de este tipo de irregularidades, de igual manera, hace un llamado a continuar reportando cualquier caso similar a través del número de WhatsApp 656-375-36-10, anexando fotografías o videos que permitan una rápida localización del lugar señalado.