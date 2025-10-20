Fueron 30 automovilistas los detectados bajo algún grado de alcohol, por agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial durante este fin de semana, de los cuales tres son mujeres y el resto hombres.
El viernes detuvieron nueve guiadores ebrios, el sábado 11 y el domingo 10, a quienes se les trasladó al Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito).
Uno de los casos se logró detectar debido a que el conductor se vio involucrado en un percance vial y al momento de realizarle el examen de alcoholemia resultó positivo.
El consumo de bebidas alcohólicas puede afectar el comportamiento humano, disminuye la capacidad de reacción y afecta la atención del conductor frente al volante; por ejemplo, puede llegar a no distinguir los colores del semáforo o ignorar algún señalamiento vial.
Asimismo, se sugiere buscar un medio de transporte alterno, como taxi, Uber, Didi, o en su caso, elegir un conductor designado o ser recogido por algún familiar.
La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.
Detecta Seguridad Vial a 30 guiadores ebrios el fin de semana
Fueron 30 automovilistas los detectados bajo algún grado de alcohol, por agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial durante este fin de semana, de los cuales tres son mujeres y el resto hombres.