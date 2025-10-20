Fueron 30 automovilistas los detectados bajo algún grado de alcohol, por agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial durante este fin de semana, de los cuales tres son mujeres y el resto hombres.



El viernes detuvieron nueve guiadores ebrios, el sábado 11 y el domingo 10, a quienes se les trasladó al Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito).



Uno de los casos se logró detectar debido a que el conductor se vio involucrado en un percance vial y al momento de realizarle el examen de alcoholemia resultó positivo.



El consumo de bebidas alcohólicas puede afectar el comportamiento humano, disminuye la capacidad de reacción y afecta la atención del conductor frente al volante; por ejemplo, puede llegar a no distinguir los colores del semáforo o ignorar algún señalamiento vial.



Asimismo, se sugiere buscar un medio de transporte alterno, como taxi, Uber, Didi, o en su caso, elegir un conductor designado o ser recogido por algún familiar.



La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.