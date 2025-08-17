La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del grupo especializado de Detectives de la Subsecretaría de Estado Mayor en coordinación con la Guardia Nacional, detuvo a un hombre luego de que intentara escapar al ser sorprendido portando un arma.

Los hechos ocurrieron este viernes, en la colonia Parajes del Sol cuando elementos de la policía estatal realizaban labores de investigación preventiva.

Al circular por el cruce de las calles Entre Ríos y Neuquén, detectaron a un individuo que portaba fajada en la cintura un objeto con las características de un arma de fuego tipo pistola.

Al percatarse de la presencia policial, el sujeto emprendió la huida e intentó ingresar a viviendas cercanas, pero fue alcanzado y asegurado.

Durante la inspección se le aseguró una pistola semiautomática color negro con gris, abastecida con un cargador de plástico negro que contenía 10 cartuchos útiles calibre 9 mm.

El detenido fue identificado como Iván “N” de 21 años, quien manifestó no contar con permiso para la portación de arma de fuego. Fue informado de sus derechos y trasladado junto con el arma asegurada a las instalaciones de la SSPE para la elaboración de las actas correspondientes y su puesta a disposición del Ministerio Público Federal.