Con el objetivo de retirar a los automovilistas que representan un peligro en las calles de la ciudad, este fin de semana agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial detectaron a 23 conductores que presentaban algún grado de alcohol.



El viernes fueron detenidos siete guiadores ebrios, el sábado fueron 13 y el domingo tres; de todos ellos, en dos casos fueron detectados luego de que se vieron involucrados en un percance vial, mientras que el resto fue mediante los recorridos que realizaban los policías viales.



Todos ellos fueron trasladados al Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito), donde posteriormente un juez determinó las horas de arresto que deberían cumplir como parte de la sanción.



El consumo de bebidas alcohólicas puede afectar el comportamiento humano, disminuye la capacidad de reacción y afecta la atención del conductor frente al volante; por ejemplo, puede llegar a no distinguir los colores del semáforo o ignorar algún señalamiento vial.



Asimismo, se sugiere buscar un medio de transporte alterno, como taxi, Uber, Didi, o en su caso, elegir un conductor designado o ser recogido por algún familiar.



La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.