Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a un masculino identificado como Carlos Francisco M. M., por delitos contra la salud, en la colonia Jardines de Roma, en Ciudad Juárez.

La detención en flagrancia fue en la calle Tiberina y Jardín de los Naranjos, en donde se le aseguró 10 envoltorios que contenían metanfetaminas y cuatro envoltorios que contenían marihuana.

El detenido de 22 años edad, junto con la droga asegurada, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).