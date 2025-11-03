Durante los operativos se aseguraron tres armas de fuego, más de 80 cartuchos útiles, casi medio kilogramo de presunta marihuana y un vehículo vinculado al ataque.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvo a cuatro personas presuntamente relacionadas con el homicidio múltiple registrado el pasado 28 de octubre en una tortillería de la colonia Héroes de la Revolución, en Ciudad Juárez.

Los trabajos de investigación, instruidos por el secretario Gilberto Loya Chávez, estuvieron a cargo de elementos detectives de la SSPE con apoyo de la Plataforma Centinela, y en coordinación con con la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y Defensa, lo que permitió realizar tres intervenciones estratégicas en distintos puntos de la ciudad.

Durante la primera intervención llevada a cabo el pasado 31 de octubre fueron detenidos Víctor “N” de 36 años, Mateo “N” de 33, quienes viajaban a bordo de de un vehículo vehículo KIA Río color rojo, que coincidía con las características del utilizado durante el ataque a la tortillería.

Al interior del automóvil se localizaron 29 cartuchos útiles de .9 milímetros (mm) y 19 de .38, así como una bolsa azul que contenía 343 gramos, hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

Asimismo, en labores de inteligencia realizadas durante el pasado sábado fue detenido Francisco Javier “N” a quien se le aseguraron dos armas de fuego y cuatro envoltorios de plástico con 33 gramos de hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

También fue puesto bajo custodia David “N” de 36 años, a quien se le aseguró un arma de fuego calibre .380 y un total de 21 cartuchos.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos contra la salud y su probable participación en el homicidio múltiple.

