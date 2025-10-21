La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), junto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, detuvo a dos hombres de origen guatemalteco, a quienes les aseguraron armamento de alto poder en inmediaciones del entronque “El Álamo”, en el municipio de Coyame.

Los hechos ocurrieron cuando personal de la SSPE realizaba reconocimientos motorizados sobre una brecha en dicho municipio, donde se detectó a un individuo que intentó ocultarse entre la maleza, lo que derivó en un despliegue táctico de búsqueda.

Con apoyo de un dron, se logró ubicar a dos hombres armados corriendo entre la vegetación. Tras un reconocimiento pie a tierra, fueron localizados y asegurados los ahora identificados como Julio César F.P., de 29 años; y Héctor Alexander M., de 45 años, ambos originarios de Guatemala.

En el lugar se aseguraron dos fusiles AK-47 calibre 7.62×39 mm, seis cargadores con capacidad de 30 cartuchos cada uno, 171 cartuchos útiles calibre 7.62×39 mm y un chaleco táctico color negro.

Además, entre las rocas se localizó un campamento improvisado con hules, cobijas y placas solares, el cual fue destruido en el sitio.

Por instrucciones del titular de SSPE, Gilberto Loya Chávez, los detenidos y el material asegurado fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Chihuahua, para ser puestos a disposición de la autoridad competente.

La SSPE informa que continuará con las labores de investigación, en seguimiento a las líneas de información de interés relacionadas con la presencia de civiles armados en la región.