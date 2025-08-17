La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del Grupo Especial Detectives y en coordinación con la Guardia Nacional, detuvo a dos hombres y aseguró un vehículo que presuntamente está vinculado con el homicidio registrado el pasado 12 de agosto en el cruce de las calles Villa Gesell y Mar del Sur, en la colonia Parajes del Sur.

Mediante entrevistas, análisis de videograbaciones y trabajos de campo, las autoridades identificaron a dos personas como posibles participantes en el hecho, así como al vehículo utilizado para huir de la escena, un Chevrolet Uplander color arena.

Durante un recorrido de vigilancia, realizado este viernes, los agentes ubicaron dicho vehículo estacionado con el cofre abierto sobre la calle Valparaíso, en la colonia Parajes del Sur, junto a dos sujetos que mostraron una actitud evasiva al notar la presencia policial.

Tras realizar una inspección, se localizó debajo del asiento del conductor una bolsa de plástico que contenía una hierba verde con las características de la marihuana, con un peso aproximado de 385 gramos.

Además, se les mencionó a los ocupantes que el vehículo en el que viajaban coincidía con las características de la unidad presuntamente vinculada al homicidio mencionado, motivo por el cual se procedió a la detención de los ocupantes.

Los detenidos fueron identificados como Brian “N” de 21 años, y Luis Enrique “N” de 25 años, quienes fueron informados de sus derechos y puestos a disposición, junto con el vehículo y la drogada asegurada, ante el ministerio de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

La SSPE reafirma que, mediante el uso de herramientas tecnológicas como el sistema de videovigilancia y el trabajo conjunto con corporaciones federales, se avanza en el esclarecimiento de hechos delictivos y en la detención de personas probablemente responsables, fortaleciendo así la seguridad en Ciudad Juárez.