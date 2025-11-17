Derivado de trabajos de investigación relacionados con un homicidio registrado en la intersección de Corteza y Polen en Ciudad Juárez, detectives de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) implementaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar un vehículo probablemente asociado a la investigación y a tres personas posiblemente involucradas.

Durante el operativo realizado este viernes en coordinación con personal de la Guardia Nacional y gracias al análisis táctico efectuado con apoyo de la Plataforma Centinela, los agentes se trasladaron a la calle Carey, en la colonia Acacias, donde ubicaron un vehículo Honda Accord modelo 2008 color gris presuntamente relacionado con los hechos mencionados.

En el lugar fueron detenidos Raúl Arturo “N”, de 35 años, Diego Andrés “N”, de 19 años, y Miguel Antonio “N”, de 22 años.

Durante la inspección preventiva se aseguró un arma de fuego corta con su cargador abastecido con un cartucho útil calibre .45, un teléfono celular y una bolsa negra que contenía hierba verde y seca con características propias de la marihuana con un peso aproximado de 160 gramos.

Los tres masculinos, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

La SSPE, por instrucciones del secretario Gilberto Loya Chávez, refrenda su compromiso con la protección de las familias chihuahuenses y el combate a los generadores de violencia.