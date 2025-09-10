Ciudad de México. — Cinco hombres fueron detenidos en la colonia Ciudad Azteca, Ecatepec, cuando intentaban ocultar cientos de dosis de droga en cajas de huevo. El operativo “Fortaleza” estuvo a cargo de la policía municipal, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Fiscalía Regional.

Los sospechosos fueron interceptados en la calle Mixtecas, cuando recibían un paquete de un repartidor en motocicleta. Al inspeccionarlos, los agentes hallaron 345 envoltorios con mariguana, 57 cigarros artesanales de la misma sustancia, 406 dosis de metanfetamina y 11 envoltorios de cocaína en distintas presentaciones.

Además, uno de los detenidos portaba un arma calibre 9 milímetros, junto con cargadores, básculas, equipo táctico y un radio de comunicación.

Los asegurados fueron identificados como Jorge Argenis “N”, de 33 años; Ángel Gabriel “N”, de 23; Famer Alberto “N”, de 29; Edgar “N”, de 35; y Mauricio Gabriel “N”, de 18 años. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público bajo la averiguación ECA/XAL/01/MPI/172/00440/25/09.

Se les investiga por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.