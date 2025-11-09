Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a cuatro personas por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Jesús Adrián L. S. de 20 años, fue detenido en el cruce de las calles Fray Tomás de Gallardo y Andrés de Peralta, en la colonia Manuel J. Cloutier, al ser sorprendido en posesión de un envoltorio con aproximadamente 25 gramos de cristal.

César Rene H. S. de 44 años, fue arrestado en el cruce de las calles Durango y Santa María, en la colonia Morelos II, cuando fue sorprendido con un envoltorio con aproximadamente 21 gramos de cristal.

Roberto Eleazar E. R. de 29 años, fue detenido en el cruce de las calles Hacienda Central y Hacienda Chamizal, en el fraccionamiento Las Haciendas, luego de que se le localizó 19 dosis de cristal.

Luis Enrique C. R. de 54 años, fue arrestado en el cruce de la avenida Ramón Rayón y avenida Miguel de la Madrid, en la colonia Villa Residencial, toda vez que le fue asegurado dos envoltorios de plástico con cristal, con un peso aproximado a los 21 gramos.

Previa lectura de derechos, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.