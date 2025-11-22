Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, cumplimentaron una orden de aprehensión a Luis Armando R. H., por el delito de abuso sexual agravado.

El masculino fue detenido la tarde de este viernes en el cruce de las calles Independencia y López Mateos de la colonia Centro, en Nuevo Casas Grandes.

De acuerdo con la investigación Ministerial, el 12 de septiembre del año en curso, hizo tocamientos de índole sexual a un menor de seis años de edad, en el interior del plantel educativo en dónde se desempeña como director.

El detenido de 46 años de edad, quedó a disposición del Juez de Control para ser llevado a la audiencia en donde un agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.