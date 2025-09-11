Derivado de un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), llevó a cabo la detención de dos personas en la colonia Plutarco Elías Calles, en Ciudad Juárez, asegurando un arma de fuego, envoltorios con estupefacientes y un vehículo presuntamente utilizado en hechos ilícitos.

Los sospechosos fueron Santiago “N” de 19 años, quien tiene cinco detenciones previas ante la Fiscalía General del Estado, y de José Juan “N” de 35 años, con ocho detenciones previas en sus antecedentes.

Durante el proceso se decomisó un arma de fuego tipo pistola, marca Ruger, calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con seis cartuchos útiles, así como 25 envoltorios de plástico con hierba verde seca, con las características de la marihuana, con un peso aproximado de 0.180 gramos.

También se aseguró un vehículo Chevrolet Cobalt color rojo, que junto con los detenidos y lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso de mantener operativas constantes en Ciudad Juárez, orientados a reducir la incidencia delictiva y garantizar la tranquilidad de las y los chihuahuenses.