Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a dos adolescentesde 14 y 17 años, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio, así como el arresto de Ana María A. A., por desobediencia y resistencia de particulares.

La intervención se dio luego de que agentes municipales atendieran un llamado recibido al número de emergencia 911 en el cual reportaron a un masculino sin vida en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Genaro Vázquez y Toribio Ortega, en la colonia Tierra y Libertad.

Al llegar al lugar del reporte, localizaron a un hombre sin signos vitales y con visibles huellas de violencia, de acuerdo con el testimonio recabado de la persona reportante, la víctima habría acudido al domicilio para ayudar en la reparación de una camioneta, momento en el que fue agredido.

Durante las labores de inspección, los agentes detuvieron a dos adolescentes identificados de 14 y 17 años, quienes se encontraban en el lugar y presentaban manchas de sangre en sus prendas de vestir, asimismo, se localizó un tubo metálico con manchas rojizas, presuntamente utilizado durante la agresión.

Posteriormente fue detenida Ana María A. A. de 40 años, madre de los dos menores, por tratar de obstaculizar la labor policial.

Previa lectura de derechos, los adolescentes, fueronconsignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía de actuar con firmeza y responsabilidad en la prevención del delito y la protección de la integridad de todas las personas.