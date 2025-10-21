Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) adscritos a la Estación de Policía del Distrito Poniente, realizaron la detención de Olivia Arleth O. N., Judith Alejandra M. E., y un adolescente por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos, así como posesión de vehículo con reporte de robo.

La intervención tuvo lugar cuando agentes municipales patrullaban en la colonia Libertad y observaron una camioneta de la marca Ford Expedition, modelo 2000, color negro, que era conducida a exceso de velocidad, representando un riesgo tanto para sus ocupantes como para los peatones en la zona.

Por protocolo de seguridad, los oficiales le marcaron el alto al conductor en el cruce de las calles Feldespato y Marfil, donde durante la inspección preventiva al vehículo, se localizó un arma de fuego calibre 9 milímetros, oculta entre los asientos delanteros, con un cargador abastecido con 14 cartuchos útiles.

Los tripulantes fueron detenidos en el lugar y se identificaron como Olivia Arleth O. N., Judith Alejandra M. E., ambas de 26 años y un adolescente de 15 años, además, al consultar los datos del vehículo en el Sistema de Plataforma Juárez, se confirmó que cuenta con reporte de robo vigente desde el 26 de abril de 2023.

Previa lectura de derechos, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionado.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reitera su compromiso con la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad en las calles de Ciudad Juárez.