Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Uriel Eduardo U. R. y un adolescente de 17 años, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud, mismos que serán investigados por varios robos a comercio.

La detención se realizó luego de que agentes municipales que realizaban recorridos de prevención y vigilancia en la Zona Centro, se percataron de dos masculino riñendo verbalmente en el cruce de las calles Donato Guerra e Ignacio Mariscal.

Motivo por el cual fueron abordados para hacerles saber que serían presentados ante un Juez Cívico por la falta administrativa cometida y al realizarles una inspección preventiva se le localizó un envoltorio de cristal a cada uno con un peso de 17.28 gramos y 14.46 gramos, respectivamente.

Cabe señalar que los ahora detenidos serán investigados por su probable participación en al menos nueve asaltos a establecimientos de la zona, siendo seis Del Río, un Six y dos tiendas de abarrotes, debido a que reúnen las características de los presuntos responsables de cometer los atracos.

Previa lectura de derechos, Uriel Eduardo U. R. de 18 años y el adolescente de 17 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado, así mismo será la misma instancia quien determine su responsabilidad en los hechos antes citados.

“Juárez Vigilante”