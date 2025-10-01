El pasado 29 de diciembre de 2023, en el municipio de La Concordia, Chiapas, una persona fue privada de su libertad por tres sujetos que exigieron 10 millones de pesos a sus familiares para permitir su liberación. Este martes, tras una investigación conjunta, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron un mandamiento judicial vía reclusión contra los presuntos responsables: Ataulfo “N” (“El Mango”), Iván “N” (“El Junior”) y Diego “N” (“El Charmin”).

Los tres hombres fueron identificados como Objetivos Prioritarios por su presunta participación en el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de una víctima cuya identidad permanece reservada por razones legales y de seguridad.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en plena temporada decembrina, cuando los agresores retuvieron a la víctima y establecieron contacto con sus familiares para exigir un pago de 10 millones de pesos. La cifra, considerada excesiva incluso dentro de los parámetros del crimen organizado, fue parte de una estrategia de presión que mantuvo en vilo a la familia durante varios días.

La investigación permitió establecer la presunta responsabilidad de los tres sujetos, quienes ya se encontraban recluidos por otros delitos. Por ello, el mandamiento judicial fue ejecutado vía reclusión, es decir, dentro del centro penitenciario donde permanecen.

La Fiscalía General del Estado informó que los detenidos quedaron a disposición del órgano jurisdiccional, que será el encargado de definir su situación jurídica en los próximos días. Las autoridades reiteraron que, bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad, no se tolerarán actos delictivos sin importar el perfil de los responsables.

Este caso se suma a las acciones emprendidas por las instituciones de seguridad para combatir el secuestro en Chiapas, una entidad que ha enfrentado diversos retos en materia de seguridad pública. La coordinación interinstitucional fue clave para lograr esta aprehensión sin confrontaciones ni riesgos adicionales para la población.

ElImparcial