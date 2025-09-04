Agentes de la Coordinación de Seguridad Vial, detuvieron al guiador de un vehículo Honda en color rojo, luego de que intentara ingresar de manera imprudente por la línea del puente internacional Zaragoza, para realizar una maniobra que le permitiera cruzar a otra vialidad.

Una policía vial que se encontraba en el punto, le dio la indicación para que se detuviera y auxiliarlo, sin embargo, el automovilista le echó el vehículo encima y posteriormente intentó huir, por lo que la oficial pidió apoyo, siendo alcanzado por un motociclista de Seguridad Vial en las calles Clara Fuentes y Ramón Rayón.

El sujeto identificado como Sergio H. S., de 56 años de edad fue arrestado y puesto a disposición de un juez cívico, haciéndose acreedor a una multa de 11 mil 497 pesos por los siguientes motivos:

-No acatar indicación del agente

-Darse a la fuga

-Falta de seguro