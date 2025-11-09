Inicio » Detienen a hombre por desobediencia y resistencia de particulares; será investigado por presunta privación de la libertad
Ciudad JuárezPortada

Detienen a hombre por desobediencia y resistencia de particulares; será investigado por presunta privación de la libertad

by Salvador Miranda
by Salvador Miranda

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Riveras, realizaron la detención de un hombre identificado como Julio César G. G., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de desobediencia y resistencia de particulares, además será investigado por su posible participación en un caso de privación de la libertad.

 

Los hechos se registraron en la colonia Riveras del Bravo Etapa IV, luego de que la policía municipal recibiera un reporte al número comunitario del Estación de Policía del Distrito Riveras (656-860-6661) donde reportaron a varios sujetos subiendo por la fuerza a una persona a bordo de una camioneta color blanco.

 

De acuerdo con el reporte inicial, los agentes comenzaron una búsqueda de la unidad sospechosa, logrando localizar una camioneta de la marca Chevrolet Suburban, color blanco con placas de cartón, cuyas características coincidían con las proporcionadas en la denuncia.

 

Al realizar la detención preventiva del conductor, identificado como Julio César G. G. de 43 años, éste se resistió de manera agresiva, obstruyendo en todo momento la labor policial, por lo que fue necesario aplicar el uso proporcional de la fuerza para su control.

 

Posteriormente, se presentó en el lugar un testigo, quien señaló al detenido como una de las personas que momentos antes había participado en la privación de la libertad de un hombre en la misma zona.

 

Por tal motivo, el ahora detenido será investigado por su presunta participación en el delito de privación de la libertad, mientras se continúa con las indagatorias correspondientes para dar con los demás implicados.

 

Previa lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado. 

