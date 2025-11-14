Policías de la Agencia Estatal de Investigación, cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en contra de uno de los presuntos involucrados en un doble homicidio registrado la madrugada del lunes 10 de noviembre, en las afueras de un bar de la ciudad de Chihuahua.

El detenido fue identificado como Miguel Alejandro M. R., a quien se le ejecutó el mandato judicial emitido por un Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Morelos, en funciones de Juez de Control, bajo la causa penal 4708/2025.

Dicha persona había sido detenida posterior a lo sucedido en las inmediaciones de las avenidas Tomás Valles y Politécnico Nacional, durante las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos en donde dos personas, una mujer y un hombre perdieron la vida y uno más resultó lesionado.

Fue presentado ante el Juez de Control por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, por lo que, al término de la audiencia, se le ejecutó la orden de aprehensión que lo relaciona con la causa penal 4708/2025.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso para esclarecer los delitos y mantener la paz y la tranquilidad de las y los ciudadanos.