Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Sur, detuvieron a David M. F., Daniel M. F. y un adolescente, por su presunta participación en el delito de robo.

Los hechos ocurrieron mientras agentes municipales realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Eco 2000, cuando atendieron un reporte recibido a través del número de emergencia 911, en el que se informaba sobre un asalto a un conductor de plataforma, en el cruce de la avenida Santiago Troncoso y calle Lince.

Al arribar al lugar, los oficiales fueron abordados por el afectado, quien les manifestó que momentos antes había transportado como pasajeros a tres sujetos los cuales durante el trayecto, lo habían amedrentado con un cuchillo para despojarlo de sus pertenencias, para posteriormente darse a la huida corriendo.

Con la información proporcionada por la víctima, los agentes implementaron un operativo de búsqueda, logrando localizar minutos después a tres individuos que coincidían con las características descritas, en el cruce de las calles Canguro y Lince.

Razón por la cual fueron abordados y tras aplicar los protocolos de seguridad correspondientes, se les realizó una inspección preventiva, encontrándoles entre sus pertenencias un arma blanca, presuntamente utilizada en el asalto, un teléfono celular propiedad del afectado y el dinero hurtado, por lo que al ser señalados plenamente procedieron con su detención.

Previa lectura de derechos, David M. F., Daniel M. F., ambos de 19 años y un adolescente de 17 años, fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.